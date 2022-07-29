Россиянам рассказали, что нужно сделать перед путешествием на машине

Россияне стали все чаще отправляться в путешествие на машине. Президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев рассказал, как подготовиться к такому виду отдыха. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

«Важно учитывать вопрос технического состояния: если это транспортное средство б/у, нужно взять запасные запчасти и посмотреть по маршруту, где есть места технического обслуживания», — пояснил специалист.

Он заявил, что в поездку также важно взять жилет, а также аптечку, чтобы защитить себя от насекомых или приступа аллергии. В длительные поездки, по словам Лобарева, необходимо взять с собой небольшой холодильник для хранения продуктов питания.