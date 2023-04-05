Путешествия 05 апреля 2023, 16:35 Россиянам рассказали, что можно привезти в подарок из Сибири Unsplash

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Сибирский регион знаменит своей уникальной природой, суровым климатом и деликатесами. О том, что привезти в подарок из путешествия по этому таежному региону, сообщил «ФедералПресс».

Алтайский край славится своим медом, чаем и мясом. Также туристам, посетившим Алтай, рекомендуется приобрести травы и кедровые орехи.

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Иркутская область привлекает огромное количество путешественников благодаря близости к озеру Байкал. Настоящим брендом для этого региона стала вкусная рыба омуль, которая продается в копченом и вяленом виде.

Из Кемеровской области можно привезти имбирное варенье и цукаты из сосновых шишек.

Для подарка из Красноярского края отлично подойдут мясо косули, шоколад с брусникой и целебный чай с травами.