Россиянам рассказали, что делать в случае потери документов за границей | 360°

Путешествия 27 сентября 2022, 22:02 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам рассказали, что делать в случае потери документов за границей

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Потеря или кража паспорта за границей может создать множество неудобств и проблемы с законом. «ФедералПресс» рассказал, куда обращаться в такой ситуации.

Первым делом нужно обратиться в местную полицию, составив заявление об утере или краже на языке страны пребывания. После этого — в российское консульство, чтобы получить свидетельство о возвращении, если человек планирует вернуться в Россию. Этот документ заменяет паспорт, с ним в стране можно пребывать до 14 дней и по нему же вернуться в РФ.

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В консульстве необходимо будет предъявить две фотографии 3,5×4,5, справку из полиции и оставшиеся при себе документы — например, водительские права.

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