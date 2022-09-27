Россиянам рассказали, что делать в случае потери документов за границей | 360°

Все новости

Общество

28 сентября 2022, 00:17

Отцов троих детей или ребенка-инвалида захотели освободить от призыва

Подмосковье

28 сентября 2022, 00:16

Волонтеры в Котельниках собрали гумпомощь для малоимущих семей и беженцев

Реклама

Знаменитости

28 сентября 2022, 00:12

Борис Моисеев умер после заката карьеры. Его запомнили артистом всех жанров

Мир

27 сентября 2022, 23:54

Запорожская область де-факто отделилась от Украины

Общество

27 сентября 2022, 23:52

Более 99% избирателей поддержали воссоединение ДНР с Россией

Мир

27 сентября 2022, 23:46

Небензя рассказал о мечтах стран Запада обескровить и расчленить Россию

Мир

27 сентября 2022, 23:44

Госбанки Турции отказались работать с картами «Мир» — СМИ

Подмосковье

27 сентября 2022, 23:44

Флорболисты из Волоколамска победили на детском всероссийском турнире

Власть

27 сентября 2022, 23:43

Прием заявлений на отсрочку от призыва для IT-специалистов начали на «Госуслугах»

Путешествия

27 сентября 2022, 22:02

Россиянам рассказали, что делать в случае потери документов за границей

Читать 360tv в

Потеря или кража паспорта за границей может создать множество неудобств и проблемы с законом. «ФедералПресс» рассказал, куда обращаться в такой ситуации.

Первым делом нужно обратиться в местную полицию, составив заявление об утере или краже на языке страны пребывания. После этого — в российское консульство, чтобы получить свидетельство о возвращении, если человек планирует вернуться в Россию. Этот документ заменяет паспорт, с ним в стране можно пребывать до 14 дней и по нему же вернуться в РФ.

Реклама

В консульстве необходимо будет предъявить две фотографии 3,5×4,5, справку из полиции и оставшиеся при себе документы — например, водительские права.

Реклама

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама