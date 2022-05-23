Россиянам рассказали, чем можно заменить Booking

Отечественный рынок онлайн-бронирования встрепенулся после ухода сервиса Booking.com. Об особенностях российских платформ бронирования и перспективах их развития рассказали «Известия». Эксперты считают, что у отечественных сервисов есть будущее, а все проблемы — решаемы.

Еще в начале года гигант-монополист Booking.com занимал огромную долю российского рынка. По данным АТОР, она составляла до 70%. Российские сервисы даже не пытались конкурировать с агрегатором. Но в марте ситуация изменилась: Booking.com ушел из России, а в сфере онлайн-бронирования обнаружились проблемы.

Выяснилось, что большинство мест размещения пользовались услугами этого сервиса и не развивали свои ресурсы. Кроме того, бронирование напрямую оказалось неудобным ни для отельеров, ни для туристов. Однако имеющиеся в России сервисы не могут гарантировать качество заселения и необходимый уровень взаимодействия. Эксперты пришли к выводу, что для эффективной работы системы онлайн-бронирования из цепочки продаж нужно по максимуму исключить человеческий фактор.

«Все идеи о том, что сейчас мы соберем программистов, они нам сделают платформу, и мы победим Booking.com — обречены на провал. „Букинг“ — это про маркетинг и контент. Грубо говоря, это работает так: гости идут туда, где есть средства размещения, а средства размещения идут туда, где есть гости. И этот маховик должен вращаться», — заявил директор сервиса бронирования жилья «Квартирка» Сергей Ведерников.

На данный момент в России функционирует несколько сервисов, среди них «Яндекс.Путешествия», Ostrovok и Bronevik.