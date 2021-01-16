Россиянам раскрыли способ увеличить отпуск в два раза
Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на сервис OneTwoTrip. К выходным в феврале с 21 по 23 нужно добавить будни с 24 по 26, тогда получится восемь дней отдыха.
В марте нужно взять отпуск с девятого по 12-е, тогда вместе с выходными с шестого по восьмое выйдет девять дней отдыха.
В мае можно взять отпуск между официальными праздниками с четвертого по седьмое и отдохнуть 10 дней.
В июне отдых можно продлить до девяти дней, если ко Дню России добавить отпуск с 15-го по 18-е число.
В ноябре также получится девять дней. Для этого нужно взять отпуск с первого по третье число перед официальными выходными 4–7 ноября.
«Дополнительный плюс в том, что билеты на самолеты и поезда за несколько дней до официальных выходных или спустя пару дней после их окончания обычно выгоднее, чем в сами даты», — рассказала руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова.