Россиянам предложили первые организованные туры в Северную Осетию | 360°

Все новости

Происшествия

19 сентября 2022, 21:37

Пилот скончался в ходе ежегодных воздушных гонок Reno Air Races

Криминал

19 сентября 2022, 21:37

Членов семи ОПГ задержали в Бийске за год

Реклама

Деньги

19 сентября 2022, 21:35

Взять ипотеку с маленьким первым взносом станет сложнее. И это скорее плюс

Деньги

19 сентября 2022, 21:34

Цены на ОСАГО в России выросли после расширения тарифного коридора

Подмосковье

19 сентября 2022, 21:28

Более 10 новых биотехнологических препаратов разработает резидент ОЭЗ «Дубна» к 2025 году

Мир

19 сентября 2022, 21:27

Вопросов остаться не должно. Дугин написал свою главную статью — вот, что в ней было

Подмосковье

19 сентября 2022, 20:56

Незаконные попытки сброса отходов пресекли в Щелкове и Раменском

Технологии

19 сентября 2022, 20:56

Мизулина назвала челленджи на YouTube манипуляцией сознанием

Общество

19 сентября 2022, 20:50

Родителям объяснили, как получить компенсацию за покупку путевки в детский лагерь

Путешествия

19 сентября 2022, 20:03

Россиянам предложили первые организованные туры в Северную Осетию

Ростуризм с «Интуристом» запустили короткие и недельные туры в Северную Осетию

Читать 360tv в

Во Владикавказ из Москвы улетела первая группа отдыхающих. Организованные туры запустили компания «Интурист» и Ростуризм. Детали поездок раскрыла в своем Telegram-канале глава ведомства Зарина Догузова.

«Ростуризм и „Интурист“ впервые запустили организованные туры в Осетию. <…> Самолеты с туристами будут отправляться во Владикавказ из Москвы по четвергам и воскресеньям», — сказала она.

Реклама

Россияне смогут выбрать два варианта — поездку на выходные или полноценный недельный отпуск. В путевку включили перелет, экскурсии и проживание. Туристы смогут погулять по исторически улицам, побывать в ущельях, реликтовых лесах, посмотреть на горные водопады и старинные родовые башни.

Реклама

Первая группа уже прилетела во Владикавказ 18 сентября. По словам главы Ростуризма, в конце сентября — начале октября в Северной Осетии тепло и погода подходит для прогулок.

Евросоюз решил приостановить соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме, которое действовало с 2007 года. Кроме того, Эстония, Литва, Латвия и Польша отказались пускать россиян даже при наличии шенгенских виз. В исключительных случаях при пересечении границы ввели требование — подписывать документ с осуждением действий российских властей.

Туризм

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама