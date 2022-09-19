Россиянам предложили первые организованные туры в Северную Осетию | 360°

Путешествия 19 сентября 2022, 20:03 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам предложили первые организованные туры в Северную Осетию Ростуризм с «Интуристом» запустили короткие и недельные туры в Северную Осетию

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Во Владикавказ из Москвы улетела первая группа отдыхающих. Организованные туры запустили компания «Интурист» и Ростуризм. Детали поездок раскрыла в своем Telegram-канале глава ведомства Зарина Догузова.

«Ростуризм и „Интурист“ впервые запустили организованные туры в Осетию. <…> Самолеты с туристами будут отправляться во Владикавказ из Москвы по четвергам и воскресеньям», — сказала она.

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Россияне смогут выбрать два варианта — поездку на выходные или полноценный недельный отпуск. В путевку включили перелет, экскурсии и проживание. Туристы смогут погулять по исторически улицам, побывать в ущельях, реликтовых лесах, посмотреть на горные водопады и старинные родовые башни.

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Первая группа уже прилетела во Владикавказ 18 сентября. По словам главы Ростуризма, в конце сентября — начале октября в Северной Осетии тепло и погода подходит для прогулок.

Евросоюз решил приостановить соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме, которое действовало с 2007 года. Кроме того, Эстония, Литва, Латвия и Польша отказались пускать россиян даже при наличии шенгенских виз. В исключительных случаях при пересечении границы ввели требование — подписывать документ с осуждением действий российских властей.

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