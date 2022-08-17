Россиянам посоветовали вместо привычного отдыха на море отправиться в город северного сияния

Мурманск — крупнейший в мире город, расположенный за Северным полярным кругом. Здесь есть не только красивые горы, море и удивительная арктическая кухня, но и множество различных достопримечательностей. Об этом передала «Вечерняя Москва» со ссылкой на корреспондента Игоря Синельникова, который в рамках спецпроекта «К морю за 15 тысяч» посетил российские «ворота в Арктику».

По его словам, билет в Мурманск стоит покупать заранее. Его цена из Москвы составляет примерно пять тысяч рублей в обе стороны. В качестве места для остановки можно выбрать как отель, так и недорогой гостевой дом.

В первый день путешествия Синельников предлагает посетить водопад Абрам-Мыс, загадочный тоннель и гору Горелую.

«Дорога до водопада оставила у меня двоякие впечатления. Туристы явно еще не распробовали это место: мне не встретился ни один человек — и это днем в воскресенье. Сам водопад небольшой, всего четыре метра в высоту, зато невероятно эффектный! Как разбиваются мощные потоки воды, слышно еще задолго до того, как сам водопад откроется глазу. Если захотите ощутить приятные холодящие брызги, можно подойти максимально близко к воде — ощущения непередаваемые», — сообщил корреспондент.

Гора Горелая высотой 254 метра находится в черте города. В прошлом году здесь появилась экотропа. Власти города установили скамейки и поставили столбы с информацией о местной флоре и фауне.

Отведать мурманские деликатесы можно в популярном ресторане «Терраса». Здесь можно заказать такие блюда как запеченная фаланга краба, щупалец кальмара, блины с ламинарией в крабовом молоке. Все это обойдется около 880 рублей.

Во второй день пребывания в Мурманске Синельников рекомендует посетить Териберку — пляж драконьих яиц, кладбище кораблей и Батарейский водопад. А на третий день можно отправиться на ледокол «Ленин» — 134-метровый корабль, на котором впервые в мире появилась ядерная силовая установка.