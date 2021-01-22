Россиянам посоветовали рассмотреть заграницу для отпуска

Сегодня Россия открыла границы с несколькими десятками стран. Наиболее популярные направления в последнее время — Турция, Арабские Эмираты, Мальдивы, Куба, Занзибар. Не стоит отказываться от отпуска за границей в ближайшие полгода, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. С февраля стартуют акции раннего бронирования. В это время можно выгодно зарезервировать тур.

Кроме того, уже сейчас стоит начать мониторить предложения для отдыха на родине.

«Внутренний туризм в этом году будет более востребован, так как здесь уже есть определенность. Традиционно февраль и март — это период акций раннего бронирования. Они дают существенные скидки при покупке комплексного турпродукта, которые могут составлять от 10 до 40%», — объяснил эксперт.

Туроператоры подстроились к существующим рискам. Поэтому теперь предоплата при раннем бронировании в разных компаниях составляет приблизительно 1–3% от стоимости тура. А значит, путешественники ничем не рискуют. Остальные деньги нужно будет отдать за несколько недель до вылета.

Если раньше многие туристы самостоятельно планировали свой отдых ради экономии денег на поездке, в 2021 году данная схема принесет меньше выгоды, заявил Горин. В предлагаемых пакетных турах поездка может обойтись гораздо дешевле. Цена снижается за счет чартерной перевозки и специальных ценников на гостиницы.

«Этот год вообще уникальный для путешествий. Из-за пониженного спроса перевозчики не то что не повышают цены, а даже их снижают», — сказал Горин.

Главная проблема сейчас заключается в том, что россияне чаще всего планируют свои путешествия накануне вылета. Если об этом подумать заблаговременно, можно больше выиграть, добавил вице-президент Ассоциации туроператоров России.