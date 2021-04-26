Россиянам посоветовали провести майские праздники в Тюменской области

Глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский посоветовал гражданам провести майские праздники в Тюменской области, написал сайт URA.ru.

«На длинные майские праздники я рекомендую посетить Тюмень. Этот город — зарождающийся бренд в сфере туризма России и термальная столица нашей страны. Множество горячих источников и возможность бюджетного отдыха», — уточнил специалист.

Он отметил, что здесь не самые маленькие по стране цены, однако ниже, чем на Камчатке. В период праздников пара может отдохнуть в Тюмени на 50 тысяч рублей. По словам Уманского, конечная стоимость путешествия будет зависеть от выбора отеля и ресторанов.