Россиянам посоветовали покупать туры в Турцию на август уже сейчас

Зима в стране выдалась на удивление мягкая. В начале февраля на побережье Анталии температура воздуха прогрелась до +22 градусов. Синоптики прогнозируют теплые последний месяц зимы и март. Поэтому на майские праздники можно ждать +30 градусов на улице и +22 — в воде.

С мая из России в Турцию будет совершаться свыше 150 авиарейсов в неделю, предположил эксперт.

Пока цены на туры еще достаточно высоки. Однако вскоре стоимость может упасть на 20-30%, считает Мкртчян.

«Люди с осторожностью сейчас бронируют майские праздники, все ждут от турецких отельеров значительного снижения цен, не меньше чем на 20-30%. Одна из причин — ожидание скорейшего открытия Египта для российского рынка», — заявил эксперт.

Тем не менее он призвал с осторожностью брать туры на даты после 15 мая, ожидая снижения цен. А на майские праздники можно заказывать номера в отелях уже сейчас. Не стоит растягивать и приобретение туров на август и сентябрь.

«Традиционно Турция испытывает нехватку мест в отелях в августе–сентябре. Как правило, в мае, июне и июле есть много специальных предложений, а вот на август–сентябрь есть только рост цен. На август и сентябрь бронировать надо прямо сейчас, в феврале», — объяснил Мкртчян.

Ограничения, связанные с COVID-19, будут постепенно ослабляться, уверен член президиума Альянса туристических агентств РФ. Однако главное ограничение — невозможность самостоятельно положить себе еду — сохранится и на лето 2021 года. Всю еду закроют прозрачными барьерами, ее будут накладывать работники ресторана.