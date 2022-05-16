Россиянам посоветовали необычные места для путешествий по стране

Путешественник и член Русского географического общества Владимир Павлов составил рейтинг интересных мест для тех, кто желает путешествовать по стране. Об этом передала «Вечерняя Москва».

Он советует туристам сесть на поезд на Ленинградском вокзале и доехать до горного парка «Рускеала» в Карелии, а на следующий день вернуться в Москву.

В апреле, по его словам, отличным решением будет посетить фестиваль тюльпанов в степях Калмыкии. Помимо знакомства с тюльпанами Биберштейна и тюльпанами Шренка, путешественники смогут поближе познакомиться с калмыцкой культурой, побывать в юртах и послушать национальную музыку.

Главной достопримечательностью столицы Калмыкии — Элисты — является храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Здесь путешественники смогут увидеть статую Будды, украшенную золотом и бриллиантами.

«До Элисты можно добраться несколькими способами: самостоятельно на туристическом поезде (обычные поезда туда не ходят — железнодорожный вокзал в городе закрыт) или купить тур на Фестиваль тюльпанов», — сообщил Павлов.

Он также посоветовал посетить Сулакский каньон и другие красоты Дагестана, а также искупаться в Каспийском море, увидеть заброшенные горные города и погулять по древней крепости Дербента.

«Но главная дагестанская „фишка“ — это местное гостеприимство. Пока там еще нет массового туристического конвейера, поэтому каждого путешественника встречают как дорогого гостя, и это очень приятно», — заключил Павлов.