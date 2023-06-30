Путешествия 30 июня 2023, 18:27 Россиянам посоветовали не брать в ручную кладь зажигалки

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Летом многие люди улетают в отпуска. Однако некоторые предметы нельзя брать с собой в качестве ручной клади. «Общественная Служба Новостей» объяснила, от каких вещей на борту лучше отказаться.

С собой нельзя брать все предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия. К ним относятся ножи, ножницы, браслеты с острыми краями.

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Также нельзя проносить химикаты, зажигался и спички.

А вот перевозить с собой медицинские предметы можно только при наличии соответствующих документов, написал «ФедералПресс».