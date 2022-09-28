Россиянам посоветовали направления для отдыха внутри страны в октябре | 360°

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Россиянам посоветовали направления для отдыха внутри страны в октябре

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Октябрь в Центральной России уже холодный месяц, однако в некоторых уголках страны все еще тепло, передала «Вечерняя Москва». Эксперт по внутреннему туризму Илья Власов рассказал, куда можно съездить на отдых в следующем месяце.

В Сочи в это время все еще тепло — там в октябре все еще можно позагорать и даже искупаться.

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«Это одна из теплых точек на карте России в осенний период. Воздух прогревается в октябре даже до +25, а нередко и +27 градусов», — отметил Власов.

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Можно посетить южный берег Крыма — например, Алушту, где температура воздуха в этом месяце не опускается ниже +20 градусов. Самолеты в Крым сейчас не летают, поэтому придется ехать на поезде.

Наконец, хороший вариант для осеннего отпуска — Геленджик. Здесь будет комфортная температура не ниже +25 градусов, а отдых обойдется дешевле, чем в Сочи или Крыму.

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