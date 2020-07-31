Россиянам посоветовали избегать хостелов

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для туристов, которые собираются ехать в другие страны. Среди советов есть пожелание не останавливаться в хостелах и не арендовать частные дома.

Идеальным вариантом для размещения в путешествии будет отдельный номер в официальном отеле, уверены представители Роспотребнадзора.

«При выборе мест размещения отдавайте предпочтения отдельным номерам у официальных представителей гостиничного бизнеса. Постарайтесь избегать аренды частных домовладений и гостиниц с массовым типом размещения (хостелы)», — сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, туристам посоветовали принимать пищу в своем номере или на открытом воздухе, то есть избегать посещение ресторанов и кафе. Среди других рекомендаций: не пользоваться общественным транспортом, мыть руки, носить маски, причем лучше закупить их заранее, потому что в туристических местах масок может не быть. Также Роспотребнадзор настаивает на скорейшем обращении к врачу, если появились какие-либо симптомы заболевания.

С 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами, куда теперь смогут отправиться наши туристы. Это Турция, Танзания и Великобритания.