Путешествия 04 мая 2023, 14:14 Россиянам порекомендовали присмотреться к Египту и ОАЭ на фоне роста цен на отдых в Турции

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Эксперт по туризму Августина Зарипова в разговоре с изданием «Мослента» предложила российским путешественникам присмотреться к таким направлениям, как Египет и ОАЭ. По ее словам, цены на отдых в привычной Турции начали резко ползти вверх.

Еще одним выгодным направлением станут Мальдивские острова. Как отметила Зарипова, в этой стране можно хорошо провести время, несмотря на высокую температуру воздуха летом, сообщил сайт «ПолитЭксперт».

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На Кубу сейчас летают прямые рейсы из Москвы. Добраться до Кипра можно с пересадкой в Кувейте. Также в качестве отдыха летом можно рассмотреть Сейшельские острова.