11 апреля 2023, 19:54
Россиянам перечислили три самых популярных направления для отпуска
Эксперт по туризму Графова: Турция, Таиланд и ОАЭ попали в топ-3 направлений для отпуска
Эксперт по туризму Ксения Графова рассказала телеканалу «Санкт-Петербург», какие туристические направления стоит выбрать россиянам для проведения отпусков.
Графова заметила, что Турция является лидером по продажам путевок. Кроме курортов на Средиземноморском побережье, россияне едут и в Стамбул.
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Другой популярный вариант — это Объединенные Арабские Эмираты, куда до конца лета продлена полетная программа. В топовую тройку также попал Таиланд, побивший все рекорды продаж в этом году.
Отпуск
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