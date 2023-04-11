Путешествия 11 апреля 2023, 19:54 Россиянам перечислили три самых популярных направления для отпуска Эксперт по туризму Графова: Турция, Таиланд и ОАЭ попали в топ-3 направлений для отпуска

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Эксперт по туризму Ксения Графова рассказала телеканалу «Санкт-Петербург», какие туристические направления стоит выбрать россиянам для проведения отпусков.

Графова заметила, что Турция является лидером по продажам путевок. Кроме курортов на Средиземноморском побережье, россияне едут и в Стамбул.

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Другой популярный вариант — это Объединенные Арабские Эмираты, куда до конца лета продлена полетная программа. В топовую тройку также попал Таиланд, побивший все рекорды продаж в этом году.