Путешествия 17 января 2023, 14:24 Россиянам перечислили самые популярные места для отдыха в 2023 году

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Предприниматель Артем Венскель в разговоре с журналистами NEWS.ru назвал самые популярные места для отдыха за границей в 2023 году.

По его словам, среди граждан россиян будут востребованы Таиланд, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты. Также интерес сохранится к таким курортам как Шри Ланка, Сейшелы, Египет, Бахрейн, Катар.

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«Существенное преимущество — прямые перелеты из России. К плюсам также относится отсутствие серьезных ограничений на въезд в эти страны в связи с эпидемиологической ситуацией», — сказал бизнесмен.

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Для семейного отдыха по-прежнему будет актуальна Турция. Как заметил Венскель, сложно найти более приемлемую страну по соотношению «цена — качество».