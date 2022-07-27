Россиянам озвучили минимальную стоимость отдыха на юге России в бархатный сезон

Председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин назвал минимальную стоимость отдыха на юге России в бархатный сезон. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.

Сейчас средний чек отдыха по России составляет от 39 тысяч рублей на человека.

«Нагрузка позволяет свободно бронировать туры. В этом году, по оценкам Ростуризма, по южным направлениям сокращение составляет 30% из-за нарушенной транспортной логистики. Здесь просто другой вопрос, каким видом транспорта добираться», — отметил Горин.

Он добавил, что несмотря на временное закрытие 11-ти аэропортов, туроператоры предлагают туристам альтернативные маршруты. В высокий сезон средний чек на отдых будет зависеть от даты бронирования. Чем ближе поездка, тем выше будет цена.