Россиянам озвучили альтернативу отдыху в Европе

Президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев считает, что заменить европейский отдых для наших соотечественников может путешествие по России. По словам эксперта, достойными городами с красивыми архитектурными ансамблями считаются Калининград и Санкт-Петербург. Об этом написал Ura.ru.

«Европу, с точки зрения архитектуры, можно найти у нас в Калининградской области. Это действительно популярное направление. Оно пользуется спросом. Они сумели за короткий срок подтянуть сервис и его вполне можно рекомендовать. Любители архитектуры Европы также находят ее в кварталах центральной части Санкт-Петербурга. Если мы говорим о Европе не средневековой, а Европе 19 века», — сообщил турэксперт.

Для тех, кто предпочитает в зимнее время посещать горнолыжные курорты, можно отправиться в Сочи на «Красную поляну» или на «Розу хутор». По словам Мальцева, они вполне могут сравниться по сервису с альпийскими курортами. Однако есть один минус - это высокие цены, заключил турэксперт.

По словам исполнительного директора Альянса туристических агентств Наталии Осиповой, есть для россиян и открытые европейские страны. Путешественники без проблем могут отправиться в Венгрию, Болгарию и Грецию.