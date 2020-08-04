Россиянам открыли въезд в Черногорию

Черногория решила добавить Россию в список стран, жителям которых можно приезжать без дополнительных условий в связи с коронавирусом. Соответствующее постановление дал Национальный координационный совет при правительстве страны (NKT).

«На заседании NKT, в котором председательствовал вице-премьер Милутин Симович, обновлен список государств, чьи резиденты могут въехать в Черногорию, так что гражданам РФ и Азербайджана будет разрешен въезд в Черногорию без дополнительных условий», — привело РИА «Новости» сообщение Кабмина.

В правительстве отметили, что обе страны внесут в зеленый список стран с безопасной эпидемической обстановкой.

По данным черногорского управления статистики Monstat, в 2019 году индивидуальные объекты размещения Черногории посетили 1,35 миллиона отдыхающих. При этом больше всего среди путешественников было россиян — 29,1%, затем шли сербы — 25,3% и жители Боснии и Герцеговины — 10,6%.

Власти Черногории с 1 июня запретили приезжать гражданам тех стран, где зафиксировано более 25 зараженных на 100 тысяч населения. После этого NKT создал зеленый и желтый списки государств. Жители стран из первого перечня могут беспрепятственно въезжать, а для вторых ввели прохождение ПЦР-теста. Для сдачи анализов выделили 71 час до поездки.