Россиянам объяснили последствия отмены упрощенной выдачи шенгенских виз

После отмены упрощенного режима выдачи шенгенских виз в первую очередь увеличатся сроки оформления документа. О последствиях решения ЕС сообщили в Ассоциации туроператоров.

«Сроки получения могут увеличиться до шести месяцев», — уточнили представители АТОР.

Также для выдачи визы потребуется больше документов, а визовый сбор вырастет с 35 до 80 евро. Специалисты предположили, что долгосрочные шенгены будут оформлять реже или даже перестанут выдавать совсем. Худший вариант развития событий — это отмена краткосрочных туристических виз с аннулированием уже действующих. Но пока об этом речи не идет.

«Это значит, что россияне, у которых есть многократные визы, по-прежнему могут въезжать в страны ЕС до окончания их срока действия», — заключили специалисты.

Политологи Андрей Суздальцев и Иван Мезюхо в беседе с RТ прокомментировали сложившуюся ситуацию с визами в Евросоюз. По мнению Суздальцева, страны Балтии могут полностью закрыть въезд россиянам, но Центральная и Западная Европа не станут торопиться с такими радикальными мерами. Мезюхо добавил, что некоторые страны могут начать выдавать национальные визы, чтобы поддержать собственную экономику.