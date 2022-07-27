Россиянам объяснили, почему стоит покупать билеты на самолет заранее

Председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин объяснил россиянам, почему билеты на самолет стоит покупать заблаговременно. Об этом написал сайт NEWS.ru.

По словам эксперта, приобретая билеты заранее, можно неплохо сэкономить на поездке, поскольку стоимость билетов на популярные направления поднимается ближе к вылету, сообщило ИА Nation News.

«Дефицит авиабилетов и отсутствие достаточных предложений ближе к вылету приводит к более высоким тарифам прежде всего на международные авиаперелеты. В бархатном сезоне из международных направлений самым популярным будет Турция, в эту страну сейчас выполняется большое количество рейсов, на которые туристические компании предлагают пакетные туры. Также Египет, ОАЭ и Мальдивы», — отметил эксперт.

Горин добавил, что в скором времени туристические компании расширят ассортимент путевок в Таиланд и на Сейшелы.