17 февраля 2023, 14:13
Россиянам объяснили, почему не стоит отказываться от поездок на турецкие курорты из-за землетрясений
Курортное побережье Турции менее всего подвержено разрушительным землетрясениям. Об этом сообщил директор Единой геофизической службы Российской академии наук Юрий Виноградов в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам специалиста, подземные толчки в основном ощущаются со стороны Греции вблизи Эгейского моря, поэтому россиянам не стоит бояться землетрясений и отказываться от планирования поездок на морские турецкие курорты.
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При этом отмечается, что от землетрясения может серьезно пострадать крупнейший город Турции Стамбул.
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