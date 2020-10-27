27 октября 2020, 17:09
Россиянам объяснили, как сэкономить на поездке в Египет
Вернувшаяся из Египта жительница России объяснила, как сэкономить на поездке в эту страну. Она напомнила, что в скором времени для наших граждан изменятся условия въезда, пишет сайт «Утро.ру».
Женщина отметила, что туристам важно собрать необходимый пакет документов. Он включает в себя справки об отрицательном тесте на коронавирус, их копии на английском языке и визу. Россиянка уточнила, что до 31 октября за въезд в страну платить было не нужно. По этой причине стоит поторопиться с покупкой путевок.
Напомним, что власти Египта освободили всех иностранцев от визового сбора в 25 долларов на летний период, в целях привлечь отдыхающих.