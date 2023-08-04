Путешествия 04 августа 2023, 13:35 Россиянам объяснили, как попасть в Европу без визы Глава комитета РСТ Мохов: россияне могут побывать в Европе без визы Unsplash

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Россияне могут отправиться на отдых в европейскую страну, не оформляя визу. Об этом сообщил Ura.ru глава правового комитета Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.

Он напомнил, что Польша, Словакия, Финляндия, Эстония, Норвегия прекратили выдавать туристические визы гражданам России. По-прежнему можно оформить разрешение на въезд в Болгарию, Грецию или Испанию, хотя это стало занимать больше времени, указал Мохов.

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«Есть альтернативные варианты. Та же самая Черногория, которая вообще не ввела визовый режим», — сказал глава комитета РСТ.

Представитель туриндустрии предупредил, что прямых рейсов из России в балканскую страну нет. Однако россияне все равно могут попасть в Черногорию перекладными путями.

По его словам, на дорогу до Европы из России могут уйти сутки. В Испанию или Болгарию нужно лететь через Стамбул, из-за чего поездка становится не только длиннее, но и дороже, обратил внимание руководитель комитета РСТ.

Он добавил, что теперь европейскую визу нужно открывать в той стране, которая ее выдала. Если россиянин получил разрешение на въезд в Испанию, сначала он должен прилететь туда, а уже потом перемещаться дальше по Европе, подытожил Мохов.

Ассоциация туроператоров России отмечала, что большинство россиян перестало ездить в Европу. Если сравнивать с периодом до пандемии коронавируса, турпоток снизился примерно на 90%.