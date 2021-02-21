Россиянам объяснили, как легко путешествовать автостопом по стране

Многие туристы предпочитают не ездить в душном плацкарте, а путешествовать автостопом. Легко поймать машину и комфортно передвигаться помогут всего три совета, о которых рассказал блогер и путешественник Олег Приходько.

По словам Приходько, при поездках на попутках стоит учитывать оживленность трассы и регион. Есть места, где более охотно берут попутчиков, а на некоторых дорогах предпочитают не останавливаться.

«Например, в Сибири, на Севере, на Дальнем Востоке лучше подбирают. А в Центральной России путешествовать автостопом не так удобно. Также на федеральных трассах могут хуже брать. Лучше выбрать довольно оживленную трассу. Можно узнать у тех, кто там уже был, где именно хороший автостоп», — процитировало блогера радио Sputnik.

Не стоит пытаться остановить автомобиль в городе. Для этого лучше отправиться за его пределы. При этом стоит пройти все повороты и остановиться перед прямым участком трассы, чтобы машины уже ехали только в нужном направлении. Еще путешественник посоветовал подобрать одежду, привлекающую внимание.

«В одежде автостопщики обычно используют яркие цвета, например, оранжевый. У него длина волны большая, его видно издалека», — пояснил Приходько.

Он добавил, что людей в черной или темной одежде реже берут в машину, потому что их плохо видно во время движения.