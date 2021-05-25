Россиянам объяснили, как долететь до Европы без транзита в Минске

Авиакомпании Финляндии и Франции сообщили, что не будут совершать полеты через Белоруссию до стабилизации ситуации. Специалисты объяснили россиянам, как теперь можно попасть в Европу, написал «ФедералПресс».

По словам экспертов, у жителей РФ есть варианты добраться до европейских стран через третьи государства. Например, можно прилететь через Кипр, Грецию, Сербию. Отмечается, что в Сербии довольно много стыковочных рейсов через Белград.

При этом необходимо, чтобы у гражданина был открытый шенген. Путешественникам нужно внимательно изучить правила въезда в страну. Стоит просчитать, когда будут получены результаты тестов на коронавирус.