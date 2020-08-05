Россиянам объяснили, что делать при плохом самочувствии на отдыхе в пандемию

Пик курортного сезона в настоящий момент наблюдается в российских регионах. Кандидат медицинских наук Сергей Шкитин объяснил, что делать при плохом самочувствии на отдыхе в период распространения коронавируса.

Специалист отметил, что при ухудшении состояния у кого-то из членов семьи нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. Важно помнить, что даже находясь в другом городе либо регионе человек сохраняет право на получение всех видов врачебной помощи. В их числе экстренная медпомощь, неотложка и плановая медпомощь. Шкитин подчеркнул, что полис ОМС действует на всей территории нашего государства.

«Выезжая в другой регион, гражданин РФ сохраняет право на получение бесплатной медицинской помощи по базовой программе ОМС», — процитировал эксперта «ФедералПресс».

При проблемах с получением помощи по полису в другом регионе нужно позвонить в свою страховую организацию. Медик напомнил о необходимости соблюдать социальную дистанцию в два метра и не забывать про правила личной гигиены. Также важно использовать медицинские маски и перчатки в общественных местах