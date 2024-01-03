Путешествия 03 января 2024, 02:33 Россиянам назвали выгодные направления для отдыха в январе АТОР: после праздников туры в теплые страны подешевеют на 45-50% Freepik

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После новогодних праздников цены на турпутевки снизятся по большинству направлений. Пик ажиотажа закончится после 15 января. Об этом вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян рассказал в интервью «Российской газете».

По словам Мурадяна, во второй половине января можно будет выгодно слетать в ОАЭ или Египет. А вот в Таиланде высокий сезон продлится до 20 января, так как туры туда обычно длиннее. Кроме того, уже в феврале там начнется новый пик, связанный с китайским Новым годом.

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После новогодних праздников цены на туры упадут на 45-50%. Недельные туры на двоих в ОАЭ или Египет обойдутся в 120-160 тысяч рублей, полет в Таиланд будет стоить около 150-180 тысяч. Больше скидок появится на дорогих направлениях, таких как Мальдивы, Сейшелы и Маврикий.

Ранее стало известно, что пограничники начали забирать у россиян загранпаспорта из-за опечаток в написании фамилии, имени, дате или месте рождения. По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, в такую ситуацию уже попали два человека.