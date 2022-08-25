Россиянам назвали условия для получения туристического кешбэка

В России запустили программу путешествий с туристическим кешбэком. О том как она работает и какую сумму можно вернуть, рассказало издание «ФедералПресс».

Программа туристического кешбэка начала действовать в стране с 25 августа 2022 года. Отправиться на отдых или на экскурсию можно с 1 октября и до 25 декабря, а в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации.

Среди самых популярных осенних направлений турэксперты выделяют следующие: Сахалин, Камчатка, Калининград, Ростов-на-Дону, Бурятия и Татарстан.

Гражданин может приобрести тур по любой цене. Главное условие — бронирование минимум четыре дня и три ночи.

Россиянам предоставляется возможность вернуть до 20 тысяч рублей за поездку, а в случае путешествия на Дальний Восток — до 40 тысяч рублей. Такая сумма также касается поездок в Амурскую, Магаданскую и Хабаровскую области, Еврейскую автономную область, Забайкальский, Камчатский и Приморский края, республику Саха, Якутию и Бурятию.

Полный список отелей, санаториев и круизов можно посмотреть на сайте мирпутешествий.рф.