Путешествия 23 июня 2023, 03:26 Россиянам назвали страну с ценами на туры дешевле, чем в Турции Турэксперт Купин: отдых на курортах ОАЭ стал дешевле, чем в Турции Unsplash

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Отпуск в Объединенных Арабских Эмиратах ударит по кошельку меньше, чем привычная путевка в Турцию. Об этом сообщил руководитель турагентства Pegas Touristik в Перми Евгений Купин, передало агентство Ura.ru.

По его словам, с наступлением летнего сезона стоимость отдыха на турецком курорте резко возросла. Теперь такое путешествие обойдется россиянам в 140 тысяч рублей. При этом на тур в ОАЭ нужно потратить примерно 100 тысяч. Такая стоимость зафиксирована на путевках в эмират Фуджейра.

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«Отдых в Фуджейре летом в разы дешевле Турции. Ее значительную часть занимают горы. Омывается она не Персидским, а Оманским заливом. Это делает климат в Фуджейре более мягким. Летом тут прохладнее, чем в Дубае на пять градусов», — заявил Купин.

Чтобы попасть на Фуджейру, следует вылететь из аэропортов Москвы или Екатеринбурга. Цена отпуска для двоих в пятизвездочном отеле, где присутствует система «Все включено», начинается от 109 тысяч рублей. Стоимость рассчитана на шесть ночей.

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