Россиянам назвали стоимость путевок в Африку на Новый год | 360°

Путешествия 25 октября 2022, 05:01 Россиянам назвали стоимость путевок в Африку на Новый год АТОР: тур в Африку на Новый год обойдется россиянам минимум в 114 тысяч рублей Unsplash

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На Новый год совсем не обязательно мерзнуть в России. Можно отправиться в Африку, где зимой достаточно мягкий климат. Самый дешевый тур на праздники обойдется в 114 тысяч рублей без учета стоимости перелета, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«В этом году туристический спрос на африканские страны постепенно растет. <…> Но чем ближе к праздничным датам, тем меньше шансов забронировать лучшие номера в хороших отелях и приобрести билеты по выгодным ценам», — предупредили специалисты.

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По их словам, наиболее популярными направлениями являются Танзания, Кения и ЮАР. За наиболее доступный тур в Кению придется отдать 114 200 рублей с человека без учета цены на авиабилеты. В эту стоимость входит сафари с русскоговорящим гидом продолжительностью семь дней. Пляжный тур на Занзибаре с проживанием в трехзвездочном отеле обойдется в 133 тысячи рублей. За путешествие по ЮАР, Замбии и Ботсване туроператоры возьмут от 165 тысяч рублей. Стоимость авиабилетов с вылетом из Москвы начинается от 80 тысяч рублей с человека в одну сторону.

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В АТОР посоветовали приобретать путевки не позже октября, так как потом цены могут вырасти до 100%.