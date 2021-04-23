Россиянам назвали стоимость отдыха в Египте после открытия курортов

Пакетные туры в Египет вряд ли будут стоить дороже 300–500 долларов. Речь идет о недельном отдыхе одного человека в трехзвездочном отеле. Об этом РИА «Новости» сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Стоимость наземного обслуживания в Египте не изменилась. Если будут чартеры, то стоимость пакетов вряд ли будет превышать 300–500 долларов на человека на неделю с размещением в отеле три звезды», — сказала она.

При этом стоимость будет меняться в зависимости от количества дней отпуска и статуса рейса — чартер или регулярный. Ломидзе отметила, что на запуск первого чартерного рейса из России в Египет туроператорам понадобится от семи до 14 дней.

Власти Египта и России договорились о полном возобновлении полетов между странами 23 апреля. Теперь россияне смогут попасть в том числе на египетские курорты — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Сперва об этом сообщили в канцелярии египетского лидера, а затем подтвердили в Кремле.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин подчеркнул, что отдых в Египте станет для россиян достойной заменой закрытой Турции.