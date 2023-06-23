Эксклюзив 23 июня 2023, 15:07 Россиянам назвали стоимость круизов в Египет, Израиль и Грузию из Сочи Глава турфирмы Мкртчян: средняя цена круиза в Египет и Грузию из Сочи — 150 тысяч рублей Unsplash

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Новые круизные маршруты запустят в Сочи — оттуда начнут курсировать лайнеры в Египет и Грузию с заходом в Израиль. Генеральный директор туристической компании «Розовый слон» Алексан Мкртчян назвал в беседе с «360» среднюю цену такого путешествия.

По мнению представителя туристической сферы, новые круизы будут пользоваться спросом у россиян. Сейчас лайнеры ходят и в Израиль, и в Египет, но только из Шарм-эш-Шейха, Каира или Стамбула, отметил Мкртчян.

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«Но тут уникальность в том, что посадка именно в Сочи», — пояснил гендиректор турфирмы.

Из российской курортной столицы круизы второй год курсируют только в Турцию, сообщил собеседник «360». Людям немного надоел этот маршрут, поэтому нужны разные направления, подчеркнул глава «Розового слона». По его словам, путешественники давно ждали появления круизов в Египет, Грузию и Израиль из Сочи.

«Примерно 150 тысяч рублей на человека это будет стоить — плюс-минус в зависимости от каюты, в зависимости от сезона», — уточнил Мкртчян.

Гендиректор туристической компании добавил, что в начале декабря круиз обойдется дешевле, а ближе к Новому году — дороже. Примерная продолжительность путешествия составит от 10 до 12 дней, но будут туры длительностью и в две недели, сказал собеседник «360». Дополнительных финансовых и временных затрат от путешественника потребует дорога до Сочи.

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