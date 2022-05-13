Россиянам назвали самые популярные направления для отдыха в этом сезоне

Председатель совета директоров туристической компании Дмитрий Горин заявил, что Турция и ее курорты остаются на сегодняшний день самыми востребованными среди российских туристов. Об этом передала «Вечерняя Москва».

Специалист отметил, что сейчас из России туда летают около 400 рейсов в неделю.

«Сейчас самый большой объем туристических международных поездок — в Турцию, турецкие авиакомпании предлагают до 290 рейсов в неделю, а российские — 120 рейсов. Направления — Стамбул, Бодрум, Даламан, Анталья. Стоимость пакетных туров за счет снижения курса валют скорректировалась, сейчас очень много доступных предложений стоимостью 50–60 тысяч рублей на двоих. Летом, конечно, будет стоить дороже: от 100 тысяч», — сказал эксперт.

Также популярными остаются ОАЭ и Ближний Восток. Туристы могут воспользоваться прямыми рейсами в Дубай, Шарджу и Абу-Даби.

Горин отметил, что по-прежнему открыт Египет, возобновлено авиасообщение с Мальдивами и Шри-Ланкой.

«Продолжаются полетные программы в Шри-Ланку — три рейса в неделю. Несмотря на определенные политические события внутри страны, это никак не сказывается на отдыхе туристов: даже те ограничения, которые есть от местных властей, не касаются отдыхающих», — резюмировал эксперт.