Путешествия 29 апреля 2023, 12:26 Россиянам назвали самые популярные направления для отдыха на майские праздники «Суточно.ру»: туристы выбрали для отдыха в мае Калининград, Петербург и Дагестан РИА «Новости»

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Калининград, Санкт-Петербург и Дагестан вошли в топ-3 самых популярных направлений для отдыха на майские праздники у российских туристов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на опрос российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру».

«На эти майские праздники у россиян очень высокий спрос на поездки по России и странам ближнего зарубежья», — рассказал основатель, владелец и генеральный директор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

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Он обратил внимание, что, по сравнению с длинными майскими выходными в 2022 году, спрос вырос примерно на 20%.

Больше всего, 20% участников опроса, стремятся в Калининград, 14% — в Санкт-Петербург, 13% туристов планируют поездки в Дагестан.

Кроме того, респонденты не против провести майские выходные в Москве, Кисловодске, Сочи и Казани.

Россияне открыли для себя новые места отдыха. В их числе Карелия, Чечня и Урал.