Путешествия 14 декабря 2022, 15:18 Россиянам назвали самые популярные горнолыжные курорты в стране

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Представители Ассоциации туроператоров России (АТОР) в разговоре с NEWS.ru рассказали, куда поехать на горнолыжные курорты, если нет возможности попасть в Европу.

Самым популярным, на данный момент, горнолыжным курортом в России остается Красная Поляна. Здесь есть сразу три подкурорта: одноименная «Красная Поляна», «Роза Хутор» и горно-туристический центр «Газпром». Средняя цена отдыха на двоих, включая перелет из Москвы, составляет 172 тысячи рублей.

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Катание на Эльбрусе больше подойдет опытным лыжникам, поскольку этот курорт является самым высокогорным в России. Средняя цена на отдых для двоих человек с перелетом из Москвы в Минеральные воды составит 90 тысяч рублей.

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Помимо Красной Поляны и Эльбруса можно рассмотреть отдых на Домбае, Архызе и в Шерегеше.