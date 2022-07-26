Россиянам назвали самые недорогие места для пляжного отдыха

Авиабилеты и туры заметно подорожали, однако все еще есть места, где можно отдохнуть не очень дорого. «Общественная служба новостей» узнала у экспертов туристической отрасли, какие направления для пляжного отдыха сейчас остаются доступными для россиян.

По словам исполняющей обязанности директора Альянса Туристических Агентств Натальи Осиповой, наиболее выгодными являются пакетные туры.

«Примерно отдых на двоих обойдется в 150 тысяч рублей. Подорожала перевозка в Турцию: облет составляет пять часов вместо трех, выросли в цене билеты и отели, но основная причина подорожания — это перевозка. В Египте то же самое», — сказала Осипова.

Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что не очень дорого может обойтись отдых в Абхазии и Сочи.

«В Абхазию можно добраться из Сочи, а в Белоруссию люди едут как с культурно-познавательной программой, так и на санаторно-курортное лечение», — отметил он.