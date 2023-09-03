Путешествия 03 сентября 2023, 04:01 Россиянам назвали самые дешевые маршруты для путешествий по стране осенью Самые дешевые авиабилеты осенью можно купить на рейсы из Москвы в Петербург Pxhere

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В бархатный сезон путешественникам дешевле всего обойдутся авиабилеты в Санкт-Петербург, Уфу и Казань. На них турист сможет потратить менее пяти тысяч рублей. Такие данные привел сервис «Яндекс. Путешествия», указало РИА «Новости».

Анализ данных бронирований показал, что самым выгодным по стоимости турнаправлением для перелетов из Москвы в сентябре и октябре оказался Санкт-Петербург. Путешественник отдаст за такой билет от 4771 рубля.

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Желающие посетить Уфу и Казань также смогут приобрести авиабилет по цене менее пяти тысяч рублей.

Сочи стал лидером среди регионов, поездка в который стала доступнее всего. Стоимость перелета упала на 59%. Если летом за перелет в Сочи нужно было заплатить 19,2 тысячи рублей, то осенью цена опустилась до 7,9 тысячи рублей.

В сентябре и октябре полет в Махачкалу обойдется в 7,8 тысячи рублей. В Екатеринбург можно купить билеты за 5,2 тысячи рублей. Перелет из Москвы в Мурманск или Сургут обойдется туристу в сумму от 6,6 и 6,2 тысячи рублей соответственно.