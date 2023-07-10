Путешествия 10 июля 2023, 18:52 Россиянам назвали самые дешевые курорты этим летом Турэксперт Кузнецов: Ейск и Пятигорск стали самыми бюджетными курортами этим летом в РФ Freepik

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Стоимость отдыха на российских курортах в этом году в среднем выросла на 15% по сравнению с прошлым летом. К такому выводу пришли эксперты «Суточно.ру», сообщил «Российской газете» гендиректор сервиса Юрий Кузнецов.

Больше всего стоимость проживания за одни сутки выросла в Новороссийске — на 33% (до 3217 рублей) и в Лазаревском — на 27% (до 3740 рублей). Следом за ними идут Витязев, Сириус, Геленджик и Адлер.

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Снизились ставки на проживание в Севастополе — на 7% (до 3011 рублей за сутки), Ялте — на 8% (до 3857 рублей) и Ейске — на 17% (до 2771 рубля). Последний стал самым дешевым для отдыха населенным пунктом. За ним идет Пятигорск, где нужно будет заплатить 2874 рубля за сутки.

Кузнецов также рассказал, какие курорты пользуются наибольшим спросом среди туристов в этом году. Сочи, по его словам, бьет все рекорды. Вторую строчку по популярности занимает Зеленоградск, третью — Адлер. На Крым же этим летом приходится 3% бронирований от всех российских городов. По его словам, отдыхающих в этом году на полуострове гораздо меньше, чем в прошлые годы.

Ранее стало известно, что власти Сочи приняли решение закрыть все пляжи до 11 июля из-за шторма с проливными дождями.