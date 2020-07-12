Россиянам назвали самую безопасную страну для путешествий в период пандемии коронавирусной инфекции.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке, бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, такой страной является Китай. «В нем ниже всех заболеваемость — 5,8 человек на 1000 населения», — сказал Онищенко в беседе с Ura.ru.

Он добавил, что также низкая заболеваемость фиксируется, однако от полетов туда стоит воздержаться, потому что здравоохранение в Индии хуже, чем в Китае. Как заметил Онищенко, самая плохая эпидемическая ситуация в Чили.

Также, по его словам, можно отправляться в отпуск в страны Европы, однако следует учитывать статистику заболеваемости в каждом государстве.

«Например, в Испании сейчас заболеваемость выше, чем у нас. Италия более безопасна для перелетов», — отметил Онищенко. Он также добавил, что все более безопасной для туристов становится Франция.

Возобновлять перелеты необходимо, считает бывший санитарный врач России. По его мнению, это поможет развивать экономику.

Правительство Дубая объявило о начале туристического сезона. Начиная с 7 июля страна готова принимать туристов со всего мира. Россияне смогут попасть в страну после открытия авиасообщения. Все объекты туристической инфраструктуры в Дубае многократно продезинфицировали. Уже сейчас отели, рестораны, пляжи и магазины работают и полностью безопасны для туристов.