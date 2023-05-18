Путешествия 18 мая 2023, 05:52 Россиянам назвали самое дешевое направление для отдыха у моря за границей АТОР: Абхазия оказалась самой дешевой страной для отдыха у моря за границей Unsplash

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Если в конце мая хочется позагорать у моря, то стоит отправиться в Абхазию. Эта страна стала самым дешевым направлением для отдыха, заявили на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно данным специалистов, 10 ночей в Абхазии обойдутся в 45-50 тысяч рублей. Цена рассчитана на двоих. За эту стоимость туристы получат билеты на самолет, трансфер и завтраки в гостинице.

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Еще относительно недорого можно отдохнуть на Кипре. Стоимость путевок на двоих начинается от 70,3 тысячи рублей. В эту сумму входят 10 ночей в двухзвездочном отеле с завтраками. Но лететь на курорт придется с пересадкой в Кувейте.

«Далее идут традиционно дешевеющие летом ОАЭ и Бахрейн (минимум 82-85 тысяч рублей на двоих), Египет (более 95 тысячи рублей на двоих за самый дешевый турпакет на десять дней)», — рассказали в АТОР.

Ранее вице-президент АТОР по выездному туризму Артур Мурадян отмечал, что этим летом россиянам будет дешевле отдыхать в ОАЭ, чем в Турции.