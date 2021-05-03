Россиянам назвали примерные сроки открытия Египта для туристов

Россия рассчитывает, что авиарейсы между городами страны и египетскими курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада возобновится в ближайшие месяцы. Об этом заявил посол РФ в Египте Георгий Борисенко.

Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в Хургаде. Его слова процитировало РИА «Новости». Борисенко пояснил, что сейчас нужно завершить комплекс мероприятий, необходимых для восстановления авиаперелетов. Над этим работают авиационные власти и органы безопасности.

«Руководствуясь указаниями президентов РФ и Египта, авиационные власти и органы безопасности уже работают по этому вопросу. Мы надеемся, что авиасообщение удастся восстановить в ближайшие месяцы», — отметил он.

Дипломат подчеркнул, что аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха уже проделали большую работу для повышения мер безопасности. Он также подчеркнул, что сейчас в Египте стабильная эпидемиологическая обстановка. По его информации, большинство работников турсферы на египетских курортах сделали как минимум первую прививку от коронавируса.

При этом Борисенко уточнил, что ситуация с пандемией может развиваться непредсказуемо. В пример он привел Индию, где зафиксировали резкую вспышку заболеваемости COVID-19. Поэтому посол подчеркнул, что сроки возобновления перелетов будут сильно зависеть и от ситуации с коронавирсом в странах.

«Тем не менее, надеемся, что в скором времени российские самолеты смогут прилететь в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Граждане России очень ждут этой возможности, момента, когда смогут насладиться прекрасным египетским солнцем и Красным морем», — заключил он.