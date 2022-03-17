Россиянам назвали популярные направления для отдыха весной

Директор туристического агентства Coral Travel в городе Тула Татьяна Колоскова заявила, что лишь 10% туристов из Тульской области отказались от поездок за границу из-за санкций в отношении России. Другие находят различные варианты, написала «Тульская служба новостей».

Из зарубежных направлений пользуются популярностью Турция, ОАЭ, Мальдивы и Шри-Ланка.

«Турагентства могут предложить путешественникам Сочи, Абхазию, Крым, Алтай, Азербайджан, Дагенстан и Армению. Также не закрыты Турция, Объединенные Арабские Эмират, Мальдивы, Шри-Ланка — это самые популярные направления. Эти страны доступны только на регулярных рейсах, что может позволить себе далеко не каждый — стоимость перелета выше минимум в два раза», — сообщила Колоскова.

По поводу отдыха в России цены по-прежнему остаются стабильными. Также с 15 марта стартовала продажа туров с кешбэком.