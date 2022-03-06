Россиянам назвали отечественные альтернативы Booking и Airbnb

Сервисы бронирования отелей Booking и Airbnb приостановили свою работу в РФ, но у россиян есть альтернатива. Аналогами зарубежных сервисов могут стать сразу несколько отечественных сервиса, среди которых «Островок», «Броневик», «Туту.ру» и «Яндекс.Путешествия», сообщила газета «Известия».

Сервисы «Туту.ру» и «Яндекс.Путешествия» являются популярными участниками рынка. Они, помимо продажи транспортных билетов, предоставляют также бронирование номеров.

«Броневик» — первая отечественная система бронирования отелей со стопроцентным российским капиталом. Она была основана в 2008 году. Компания занимается предоставлением услуги резерва в России и странах СНГ. Она насчитывает свыше 20 тысяч объектов размещения.

Сервис «Островок» вышел на рынок в 2010 году. Он охватывает отели со всего мира. Ежемесячная аудитория оценивается в более чем 3,5 миллионов новых посетителей.

В ночь на 5 марта сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com перестал работать в России. На голландско-американском сайте теперь нельзя найти объекты размещения внутри страны. Невозможно это сделать и при попытке найти гостиницу в Белоруссии.