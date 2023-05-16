Путешествия 16 мая 2023, 16:14 Россиянам назвали нетипичные места Петербурга, которые редко посещают туристы Телеканал «Санкт-Петербург»: туристам понравится музей-фотосалон имени Карла Буллы

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Телеканал «Санкт-Петербург» рассказал о нетипичных местах в городе, куда практически не ступает нога туриста. Как оказалось, такие места знает далеко не каждый житель города на Неве.

Путешествия по Петербургу станут более особенными, если посетить музей-фотосалон имени Карла Буллы. Это место позволит гостям увидеть Северную столицу с высоты. С балкона открывается вид на Невский проспект, Садовую улицу и площадь Островского. В архивах музея хранятся знаменитые фотографии и уникальные документы фотолетописца, а также старинная фототехника.

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Особняк Слепцова, который находится на Большой Конюшенной улице, объединяет площадку для деловых и молодежных мероприятий, интеллигентный бар, уютные кофейни. Здесь часто проводят кинопоказы и лекции. Дизайн особняка выполнен в лучших традициях XIX века.

В клубе-музее «Котельная Камчатка» на улице Блохина в свое время работали Виктор Цой, Святослав Задерий, Олег Котельников, Виктор Бондарик и другие знаменитости. Сейчас здесь хранятся личные вещи легендарных артистов.