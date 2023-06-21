Путешествия 21 июня 2023, 05:32 Россиянам назвали направления для бюджетного отдыха в июле АТОР: в июле бюджетнее всего российским туристам можно отдохнуть в РФ и Абхазии Pxhere

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Максимально выгодно в июле можно отдохнуть в России и в Абхазии. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные федеральной сети турагентств «1001 Тур».

Также почти в два раза увеличилось количество доступных курортов. Если годом ранее в рейтинге было 12 направлений для отдыха россиян, то теперь их 23.

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Заметно выросла минимальная стоимость тура в Турцию — 129,2 тысячи рублей. В нынешнем июле тарифы сопоставимы с уровнем прошлого августа. Но россиянам стали доступнее стартовые цены на пакетные туры по экзотическим направлениям, среди которых Мальдивы и Сейшелы, кроме того, цены упали также в Катар и Таиланд. За счет расширения международных полетных программ из России стоимость пакетных туров в перечисленные страны опустилась в 1,5-2 раза.

Несмотря на подорожание в сравнении с прошлым годом, цены на Абхазию остаются низкими среди других направлений.

Туры в Сочи опустились в цене на 15% в сравнении с прошлым июлем. Сейчас тур обойдется в 91 тысячу рублей. Среди непляжных направлений самым бюджетным будет отдых в Санкт-Петербурге. С учетом стоимости дороги он обойдется туристу в 57,5 тысячи рублей.

Одним из самых популярных направлений для россиян остается Турция. Туристам из России посоветовали также присмотреться к Кубе. Стоимость перелета составит примерно 65 тысяч рублей. А полноценный тур выйдет примерно в 190-270 тысяч рублей на семь-девять ночей.