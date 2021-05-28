Россиянам назвали города для недорогого отдыха в июне

Россиянам рассказали, где июньский отдых обойдется дешевле. Туроператоры назвали города с самыми дешевыми недельными турами на двоих.

В пресс-службе туроператора «Интурист» газете «Известия» отметили, что, несмотря на высокий спрос, недорого можно отдохнуть в Сочи, Калининграде, Санкт-Петербурге, Крыму и Анапе.

«Цены на туры с перелетом и проживанием на двоих стартуют от 15–17,5 тысячи рублей за неделю. В основном за эти деньги продаются гостевые дома категории одна звезда без питания, но кое-где можно найти и дешевые „трешки“ — например, в Сочи и Калининграде. При этом в том же Сочи у нас и самые дорогие объекты размещения. Разброс цен большой», — сказали в компании.

В Сочи средний чек на отель с тремя звездами с завтраком обойдется в 25 тысяч рублей, в Калининграде — на 500 рублей дороже. Эксперты отметили, что при желании можно найти недельный тур в Крым за 17,2 тысячи рублей в однозвездочном отеле. За три звезды придется доплатить 5,4 тысячи рублей. За такую же сумму можно купить тур в Анапе в «трешке» с завтраками.

Туроператор «Алеан» добавил, что отели на морских курортах практически заполнены. Однако альтернатива все же есть: Махачкала. Стоимость проживания в гостевом доме на двоих обойдется в семь тысяч рублей в неделю. В Санкт-Петербурге немного дороже — 8,4 тысячи рублей, а в Новороссийске — 9,4 тысячи рублей. В Анапе и Сочи, по данным туроператора, двухзвездочный отель с включенным завтраком обойдется в 11,2 тысячи рублей за неделю.