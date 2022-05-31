Россиянам назвали доступные для путешествий страны

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал россиянам, какие направления будут доступны для путешествий в летнем сезоне. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

По словам эксперта, из Москвы можно улететь прямыми рейсами на Мальдивы, в Сербию и на Шри-Ланку. Также прямые рейсы есть в Турцию, ОАЭ, Израиль, Катар.

«Например, жители Восточной Сибири и Дальнего Востока почти лишены возможности попадать за границу, у них нет прямых рейсов, поэтому они отдыхают у себя. Что касается европейской части России, выбор широчайший. <…> Из Москвы сейчас летает единственный рейс в Европу — в Сербию. Россияне добираются в Европу только через пересадки в Дубае или Стамбуле», — сказал он.

По информации АТОР, организованные туристы этим летом поедут преимущественно на курорты Турции и России.