Россиянам назвали четыре неочевидных направления для путешествий по стране

Туроператор «Алеан» составил топ неочевидных направлений для путешествий по России. Они набирают популярность — жители выбирают эти маршруты вместо поездок на море летом. Об этом РИА «Новости» рассказал гендиректор компании Илья Уманский.

Он уточнил, что спрос на неочевидные направления вырос в 3,5 раза в этом году по сравнению с 2019-м.

«Возглавляет рейтинг Северный Кавказ, интерес к которому вырос в 3,4 раза. Прежде всего речь идет о Дагестане и Северной Осетии. Это самые трендовые экскурсионные направления, а в случае с Дагестаном еще и с элементами пляжного туризма на Каспийском море, где купальный сезон длится с мая по сентябрь», — отметил он.

Уманский уточнил, что на Кавказе туристов больше всего интересуют Сулакский каньон и Чиркейская ГЭС, а также самый большой песчаный бархан Евразии Сарыкум. Кроме того, людям нравятся древние города, восточные базары, высокогорные аулы, старинные крепости и монастыри. По словам гендиректора, Северная Осетия не только является неизведанной для туристов, но и приятно радует ценами.

На втором месте расположилась Башкирия — с 2019 года она стала популярнее среди туристов почти в 3,4 раза. Впервые направление удивило, когда только ввели туристический кешбэк. Выяснилось, что посетить Башкирию захотели 10% путешественников. Людей привлекли водопады, пещеры, горы, реки, а также «уникальные лечебные факторы региона».

Третье место заняла Карелия — ее выбрали для отдыха 5% туристов. За последние два года спрос на путешествия туда вырос в 2,3 раза. Чаще всего это направление выбирают семьи с детьми и активная молодежь.

«Жаркая погода увеличивает спрос на Карелию еще минимум на 15%. Это одно из самых прохладных направлений. В июле днем температура там составляет +22 градуса, а в августе — +20», — отметил Уманский.

На четвертое место попала Астрахань: спрос на это направление вырос почти в 2,3 раза. Уманский отметил, что город входит в топ-5 гастрономических направлений — туда приезжают, чтобы попробовать арбузы, дыни и большое разнообразие местных фруктов, а также посетить осетровые хозяйства. Но туристов привлекают и достопримечательности — столица Золотой Орды Сарай-Бату, Астраханский кремль, а также цветение лотосов в дельте Волги.